Боевики провели один обстрел

С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций ВСУ, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении соперник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.