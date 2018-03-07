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С начала суток в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение
07.03.2018 19:09
С начала суток в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение
Боевики провели один обстрел
Перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, по вине российско-оккупационных войск в полной мере не соблюдалось.
С начала суток в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение Фото: MIL.IN.UA

С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций ВСУ, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении соперник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.

Напомним, что за минувшие сутки, несмотря на объявленное перемирие, агрессор провел 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил УкраиныВ результате погиб украинский военнослужащий.

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