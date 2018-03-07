Известная народная артистка России Алиса Фрейндлих прокомментировала свое попадание в "черный список" Министерства культуры Украины.

Она сообщила, что даже не знает, чем может представлять угрозу для страны. "Я первый раз от вас это услышала. Поэтому я даже не размышляла на эту тему. Чем я могла? Я вообще в Украине сто лет не была. Не знаю…" - рассказала она одному из российских каналов.

Напомним, что в список вошли музыканты Александр Маршал, Алексей Долматов, он же Guf, Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих. Всего в "черном списке" на сегодняшний день уже около 130 российских фамилий.

Как сообщал svodka.net.uа, советский, затем российский актер театра и кино Юрий Стоянов, получивший наибольшую слава после исполнения ролей в юмористической программе "Городок" , был включен в базу данных "Миротворца".

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