Мощные снегопады вызвали перебои в работе ряда аэропортов США

Более 2,3 тыс. рейсов были отменены в нескольких аэропортах США из-за мощного снегопада, обрушившегося на восточное побережье страны этой ночью, сообщает в среду USA Today.

По данным издания, международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси отменил не менее 540 рейсов, которые планировал выполнить в среду. Также международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке сообщили об отмене более 450 рейсов каждый.

Однако на странице аэропорта имени Джона Кеннеди в "Твиттере" сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме с минимальными задержками в выполнении рейсов. Тем не менее, значительная часть рейсов отменена.

Согласно данным экспертов, ожидается, что снежная буря затронет аэропорты Филадельфии, Бостона и Нью-Йорка, а также может повлиять на деятельность аэропортов только восточного побережья.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о надвигающемся снегопаде и порывистом ветре. Ожидается, что в Нью-Йорке в среду выпадет от 15 до 25 см снега, а в некоторых районах штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикута - до 50 см.