Онкологи оригинально поздравили женщин с 8 Марта По теме: Мужской коллектив Черниговского обласного онкологического диспансера поздравил своих коллег и всех женщин Украины с 8 Марта. Врачи поэтично, со здоровым чуством юмора и креативно поздравили с праздником весны прекрасную половину человечества, передает со ссылкой на . "Вже весна у нас довкола і дівчата розквітають. І хірург, і гінеколог з 8 Березня вітають. Ми вирішили заспівати чоловічим колективом, щоб усіх вас привітати небувалим креативом", - поют онкологи в видеоклипе. В песне мужчины не скупятся на комплименты для своих коллег. "Бо вони в нас дуже файні, всі яскраві та гламурні. При зарплаті мінімальній всі вродливі та фігурні", - говорят врачи. В Интернете видеопоздравление вызвало неоднозначые отзыви пользователей. Международный женский день (англ. International Women's Day) - женский праздник, который отмечается 8 марта. Созданный как пролетарский феминистский праздник, Международный день женщин-работниц. Исторически появился как день солидарности женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. На постсоветском пространстве постепенно трансформировался в "праздник весны, любви и женственности".











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