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Онкологи оригинально поздравили женщин с 8 Марта
07.03.2018 19:15
Онкологи оригинально поздравили женщин с 8 Марта По теме:

Мужской коллектив Черниговского обласного онкологического диспансера поздравил своих коллег и всех женщин Украины с 8 Марта.

Врачи поэтично, со здоровым чуством юмора и креативно поздравили с праздником весны прекрасную половину человечества, передает со ссылкой на .

"Вже весна у нас довкола і дівчата розквітають. І хірург, і гінеколог з 8 Березня вітають. Ми вирішили заспівати чоловічим колективом, щоб усіх вас привітати небувалим креативом", - поют онкологи в видеоклипе.

В песне мужчины не скупятся на комплименты для своих коллег.

"Бо вони в нас дуже файні, всі яскраві та гламурні. При зарплаті мінімальній всі вродливі та фігурні", - говорят врачи.

В Интернете видеопоздравление вызвало неоднозначые отзыви пользователей.

Международный женский день (англ. International Women's Day) - женский праздник, который отмечается 8 марта. Созданный как пролетарский феминистский праздник, Международный день женщин-работниц. Исторически появился как день солидарности женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. На постсоветском пространстве постепенно трансформировался в "праздник весны, любви и женственности".







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