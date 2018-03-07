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ДТП в Харькове. Свидетель утверждает, что Зайцева переезжала перекресток на зеленый свет
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07.03.2018 19:16
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Пассажирка автомобиля Lexus, который насмерть сбил людей в Харькове
в октябре прошлого года, утверждает, что Алена Зайцева сигналила
водителю Volkswagen перед столкновением. Свидетель утверждает, что
автомобилю Volkswagen сигналили Фото: Влад Антонов / Facebook По
словам Коваленко, в момент ДТП Зайцева ехала со скоростью 75
км/час, а водитель автомобиля Volkswagen, который двигался по
другой улице, не реагировал на сигналы Зайцевой.Свидетель
утверждает, что после аварии мать Зайцевой оказывала ей помощь в
лечении, а со стороны Геннадия Дронова, который был за
рулем Volkswagen, помощи не было.Помимо Коваленко, суд опросил
шестерых потерпевших.Следующее заседание по делу о ДТП назначено на
12 марта.Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской
и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen
Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате
ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus
была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия
Зайцева Алена, а за рулем
Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.Суд
20 октября принял решение арестовать Зайцеву до 16 декабря без
права залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности
дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286
Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи
предусматривает 10 лет лишения свободы.6 ноября Дронову
объявили о подозрении. Полиция считает, что он нарушил правила
дорожного движения, остановившись за светофорным объектом, двигался
на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не
убедился в безопасности выполняемого маневра.8 ноября суд арестовал
Дронова на 42 дня без возможности выйти под залог.10
ноября адвокаты бизнесмена обжаловали арест. 16 ноября
апелляционный суд отказался смягчить ему меру пресечения.13
декабря в суде Зайцева признала свою вину.
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