Пассажирка автомобиля Lexus, который насмерть сбил людей в Харькове в октябре прошлого года, утверждает, что Алена Зайцева сигналила водителю Volkswagen перед столкновением. Свидетель утверждает, что автомобилю Volkswagen сигналили Фото: Влад Антонов / Facebook По словам Коваленко, в момент ДТП Зайцева ехала со скоростью 75 км/час, а водитель автомобиля Volkswagen, который двигался по другой улице, не реагировал на сигналы Зайцевой.Свидетель утверждает, что после аварии мать Зайцевой оказывала ей помощь в лечении, а со стороны Геннадия Дронова, который был за рулем Volkswagen, помощи не было.Помимо Коваленко, суд опросил шестерых потерпевших.Следующее заседание по делу о ДТП назначено на 12 марта.Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.Суд 20 октября принял решение арестовать Зайцеву до 16 декабря без права залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.6 ноября Дронову объявили о подозрении. Полиция считает, что он нарушил правила дорожного движения, остановившись за светофорным объектом, двигался на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не убедился в безопасности выполняемого маневра.8 ноября суд арестовал Дронова на 42 дня без возможности выйти под залог.10 ноября адвокаты бизнесмена обжаловали арест. 16 ноября апелляционный суд отказался смягчить ему меру пресечения.13 декабря в суде Зайцева признала свою вину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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