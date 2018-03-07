При освещении российскими журналистами любых вопросов и событий, связанных с Украиной, всегда присутствуют элементы пропаганды.

У российских пропагандистов есть несколько подходов к подаче событий в Украине. В одном случае после происшествия на место приезжает бригада и «дооформляет» все, как им нужно. В другом случае российские журналисты готовятся заранее к некоторым происшествиям. Вспомните хотя бы сбитый малазийский «Боинг», когда российские журналисты вдруг оказались как раз в том районе, где применялся «Бук», и, когда Гиркин заявил, что они сбили очередной самолет, российские журналисты появились первыми на месте происшествия и начали снимать. Но потом, когда разобрались, что это был гражданский самолет, а не военный, стали стирать видео, часть которого уже было дано в эфир, и пытаться объяснить случившееся так, как это было выгодно российской пропаганде, информирует svodka.net.

Недавний случай с российским депутатом Журавлевым, который поехал на Донбасс и якобы попал под минометный обстрел, причем как раз в первый день перемирия, которое было объявлено с полуночи 5 марта – это такой же срежиссированный сюжет. Теперь российские СМИ наперебой будут рассказывать, что режим тишины нарушили украинские военнослужащие. Обстрелы по местным жителям им показывать уже неинтересно – это бывает часто-густо, это уже приелось российскому зрителю и выглядит неэффектно. Поэтому пошли на то, чтобы задействовать целого депутата. Всю эту историю правильным образом срежиссировали, сняли и показали. Не более того.

К сожалению, мы вынуждены анализировать и объяснять подобные ситуации, показывая, что это – лишь элементы российской пропаганды. За правду нужно бороться, потому что у россиян очень мощные средства дезинформации, большая пропагандистская машина, в работу которой вкладываются большие деньги.

Так что история с Журавлевым – это чисто постановочное шоу, приуроченное к первому дню перемирия, а точнее – приуроченное к срыву этого перемирия. Ведь, на самом деле, обстрелы украинских позиций начались почти сразу же, спустя только пару часов после его объявления.

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Все это говорит о том, что Путин не принял принципиального решения о прекращении огня на Донбассе. О перемирии договорилась лишь Трехсторонняя контактная группа, а это – самый низкий уровень в этой «этажерке» переговорщиков: «нормандский формат» – это высокий «этаж», над этим прямые переговоры между американцами и россиянами по схеме «Волкер – Сурков», а ТКГ – самый низкий уровень. В России, если Москва хотя в чем-то идет навстречу Украине, такие шаги расцениваются как слабость. А перед президентскими выборами для Путина это недопустимо.

Игорь РОМАНЕНКО

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