К расследованию отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были привлечены ученые военно-исследовательской базы Портон Даун, которые и определили тип отравляющего вещества, сообщает The Guardian. Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в английском Солсбери в бессознательном состоянии Фото: ЕРА По мнению следствия, отравление Скрипаля было преднамеренным актом.Источники не сообщают, какое именно вещество было использовано, однако наиболее известными нервно-паралитическими веществами являются зарин и VX (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество).К расследованию происшествия правоохранители привлекли ученых военно-исследовательской базы Портон Даун, которые определили тип отравляющего вещества.Источники, близкие к британской разведке, сообщили, что окончательные результаты токсикологических тестов могут быть готовы в ближайшие дни.4 марта в английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The Times.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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