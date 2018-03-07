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Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом – The Guardian
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07.03.2018 19:24
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К расследованию отравления бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии были привлечены ученые
военно-исследовательской базы Портон Даун, которые и определили тип
отравляющего вещества, сообщает The Guardian. Скрипаль и его
дочь были найдены 4 марта в английском Солсбери в
бессознательном состоянии Фото: ЕРА По мнению следствия, отравление
Скрипаля было преднамеренным актом.Источники не сообщают, какое
именно вещество было использовано, однако наиболее известными
нервно-паралитическими веществами являются зарин и VX
(фосфорорганическое боевое отравляющее вещество).К расследованию
происшествия правоохранители привлекли ученых
военно-исследовательской базы Портон Даун, которые определили тип
отравляющего вещества.Источники, близкие к британской разведке,
сообщили, что окончательные результаты токсикологических тестов
могут быть готовы в ближайшие дни.4 марта в английском Солсбери в
бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь.
Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр
иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет
жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности
РФ к инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество,
которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика
Скрипаля, использовали во время штурма захваченного
террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002
году.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке
убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The
Times.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006
году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в
Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и
Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию
вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в
Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В
2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о
смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что
женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily
Mail.
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