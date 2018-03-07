Dragon Capital завершила покупку ТРЦ Victoria Gardens во Львове

Компания Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний "Драгон Капитал", завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (Львов) с общей арендной площадью 48,23 тыс. кв. м у двух турецких частных инвесторов.

"Стороны согласились не раскрывать стоимость сделки", – говорится в сообщении "Драгон Капитал" в среду.

По данным компании, открытый в 2016 году, ТРЦ "Victoria Gardens" является крупнейшим из трех торговых центров, работающих сейчас в городе.

По словам генерального директора "Драгон Капитала" Томаша Фиала, приведенным в релизе, этот ТРЦ стал первым для группы приобретением за пределами Киевской области и не случайно расположен во Львове, так как это один из наиболее динамичных городов Украины. "Мы верим в потенциал развития города и этого недавно открытого торгового центра. Сейчас наше внимание сосредоточено, прежде только, на завершении строительных работ … и укреплением существующего перечня арендаторов", – отметил Т.Фиала.

ТРЦ "Victoria Gardens" расположен на юге Львова между густонаселенным и растущим жилым районом и международным аэропортом "Львов". Он состоит из двух основных торговых этажей и двух парковок на 1500 автомобилей. Среди основных арендаторов – "Сильпо", "Фокстрот", Argo, New Yorker, LPP Group, Multiplex кинотеатр, развлекательный центр Papashon и тренажерный зал King Fitness.

Группа компаний "Драгон Капитал" основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Т.Фиала.

В конце 2017 года он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Драгон Капитал" вместе с ко-инвесторами, между которых - Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн инвестиций.

"В pipeline у нас около 10 сделок", – сказал он, уточнив что окончательная сумма будет зависеть от реализации одной-двух крупных сделок с ко-инвесторами на сумму до $150 млн.

Т.Фиала отметил, что в 2017 году оценивает объем инвестиций "Драгон Капитал" в Украине в $100-150 млн. По его словам, в последнее время компания является наиболее активным заявителем в Антимонопольный комитет на согласование сделок.

По словам гендиректора инвесткомпании, сейчас цены на активы в Украине наиболее дешевые со времен 2000-2004 гг., поскольку инвесторы высоко оценивают риски страны и не готовы платить больше. "На Западе нам пришлось бы платить (за подобные активы - ИФ) втрое дороже", – сказал Т.Фиала.