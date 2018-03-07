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Трамп пошутил о текучке в Белом доме: Все спрашивают, кто уйдет следующим – Стив Миллер или Меланья
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07.03.2018 19:32
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Президент США Дональд Трамп предположил, что следующим, кто покинет
Белый дом, может стать старший советник по политическим вопросам
Стивен Миллер или первая леди Меланья Трамп. СМИ давно пишут о
размолвке Трампа с Меланьей Фото: ЕРА Так, говоря о череде
увольнений чиновников администрации президента, Трамп заявил:"Так
много людей покидает Белый Дом. На самом деле это действительно
захватывающе и бодряще ... Мне нравится беспорядок. Это
действительно хорошо. Теперь все спрашивают, кто уйдет
следующим – Стив Миллер (старший советник Белого дома по
вопросам политики Стивен Миллер. – ) или Меланья?".1
марта стало известно, что директор по коммуникациям Белого
дома Хоуп Хикс уходит в отставку после дачи показаний по делу
о вмешательстве РФ.6 марта Белый дом покинул экономический
советник Гэри Конушел. Трамп назвал Кона "уникальным талантом"
и поблагодарил за "преданное служение американскому народу". Бывший
инвестиционный банкир работал с Трампом с 20 января 2017 года.В
январе таблоид Daily Mail написал, что Меланья Трамп провела
несколько ночей в гостинице города Вашингтон. Предположительно, это
случилось после многочисленных сообщений СМИ о том, что у Трампа
после свадьбы был роман с порнозвездой Сторми Дэниелс.По данным
CNN, Меланья Трамп отказалась сопровождать жена в поездке на форум
в Давосе после информации о его изменах.
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