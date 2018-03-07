С 10 января по 18 февраля рейтинг кандидата на пост президента России и действующего главы страны Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге упал с 69,7% до 57,1%. Об этом свидетельствуют исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в коментании изданию «Ведомости» пояснил, что чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти, информирует svodka.net.

По его словам, падение рейтинга Путина – это фактор начала предвыборной кампании.

«Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают», – сказал Федоров.

В конце прошлого года слава Путина снизилась на те же 12% и в ряде других городов-миллионников. Стабильные показатели сохраняются лишь в городах с населением от 500 до 950 тысяч человек.

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Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), а также действующий президент Владимир Путин.

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