Сейчас о создании автономии в Закарпатье не идет

В качестве примера посол привел ситуацию в Южном Тироле, что в Италии, где компактно проживает немецкое национальное меньшинство. Преподавание в школах региона ведется на немецком языке, а государственный итальянский язык преподается по методике иностранного. При этом в случае Украины, с учетом ситуации на востоке страны, о требовании автономии не идет.

"Наши политики говорят о том, что ничего плохого в автономии не существует, что это приемлемая модель в Евросоюзе. Но венгры Закарпатья, которые являются гражданами Украины, тоже учитывают сложившуюся на востоке ситуацию, следовательно сейчас никто не требует автономии" , - подчеркнул Кешкень, передают "Украинские новости" .

Одновременно с этим посол напомнил об итогах референдума, состоявшегося в декабре 1991 года. Тогда для жителей Закарпатья и Береговского района, помимо вопроса о независимости Украины, выносился также вопрос о создании автономии. Тогда 78% жителей Закарпатья и 82% жителей Береговского района поддержали автономию регионов. "До сих пор не получили ничего" , - уточнил посол.

При этом автономия в случае Закарпатья пойдет только на пользу, уверен Кешкень - у населения появится возможность самостоятельно решать свои вопросы. Это ни в коем случае не является стремлением к сепаратизму, уверен Кешкень.

"Не надо в этом видеть сепаратизм. Даже сам губернатор Закарпатья Геннадий Москаль говорит, что в Закарпатье никакого сепаратизма нет" , - подчеркнул он и добавил, что пока никакой напряженности на западе Украины нет.

Что касается помощи Венгрии жителям региона, то это никоим образом не является признаком того, что Будапешт стремится добиться автономии для Закарпатья.

"А то, что мы помогаем Закарпатью - от этого что, становится кому-то больно? Это нужно воспринимать как знак сепаратизма? Мы отправили туда 8 тыс. вакцин против кори. Это что, проблема? Только 12% населения Закарпатья являются венграми. Мы помогаем всему населению, не только венграм" , - заявил Кешкень.