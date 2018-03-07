"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" начисленную Стокгольмским арбитражем сумму в полном объеме, убежден Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что российский "Газпром" в полном размере выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже, и считает, что сам этот вопрос имеет геополитическое значение.

"Прежде только, я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение… Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером, отвечая на вопрос по решению Стокгольмского арбитража.

При этом П.Порошенко добавил: "Ключевой итог нашей победы состоит в том, насколько была объединена нация".

Президент напомнил, что Россия, устраивая последний кризис, добивалась того, чтобы Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС. После его призыва к украинцам присоединиться к инициативе "Нафтогаза" "Прикрути" и меньше использовать газ, в этот день Украина сократила потребление этого ресурса на 14%, но не сократила его транзит в ЕС. Этим Украина показала себя ответственным и надежным партнером.

"Сейчас посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток-2", если Россия пытается продолжать использовать газ… как взятку или инструмент политического давления?", - сказал П.Порошенко.

Глава государства выразил убеждение, что в данном вопросе Украина победила.

"Мы блестяще продемонстрировали наше единство. Борьба не закончилась, но кризис преодолен и мы в нем победили", - отметил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина "будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, так же должен сделать и ЕС".

Как сообщалось, В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.