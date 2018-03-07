Киевский районный суд Харькова закончил допрашивать потерпевших по делу о резонансном на ул. Сумской, передает со ссылкой на .

В зале суда высказались Оксана Евтеева - в аварии она потеряла мужа и сестру, Игорь Берченко - отец Оксаны и погибшей Дианы, отец погибшей Натальи Умаев, Юрий Фабрис - брат и дядя погибших Аллы и Анастасии . Также была допрошена пассажирка Lexus - подружка Алены Зайцевой.

"Я остался один. У меня есть мать, есть бабушка, есть ребенок, но смысл, я думаю, понятен потерпевшим - что такое один ?! Жалею об одном, что я не сделал фотографии оттуда и не привез показать Зайцевой, Дронову. Показать, что там было. Хоронили не в закрытом гробу, но с закрытыми лицами, потому, что там лиц не было ", - сказал во время заседания Юрий Фабрис, брат и дядя погибших Аллы и и Анастасии , передает 057.

Отец погибшей Натальи Умаевой рассказал, что внучка всю ночь искала маму.

"В момент аварии она разговаривала с мамой, нашей дочерью по телефону. И мама сказала, что едет уже домой. И вдруг голос мамы исчез в телефоне, стали слышны какие-то крики. Мужской голос в трубку сказал: "здесь страшная авария". 14-летний ребенок взял паспорт матери и поехала на Сумскую искать маму", - сказал Николай Пономаренко.

Родственники пострадавших требовали жесткого приговора суда для обоих водителей, а подруга Елены Зайцевой, которая в тот день была в автомобиле Lexus, пыталась оправдать девушку-водителя.

18 октября 2017 в Харькове произошло смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. Внедорожниками управляли студентка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Киевский районный суд Харькова до сих пор не определил скорость автомобилей участников .

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