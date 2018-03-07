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Порошенко о решении Стокгольмского арбитража: Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки
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07.03.2018 19:48
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После очередного газового кризиса, инициированного Россией, Украина
показала Европейскому союзу, что является надежным партнером,
заявил президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua "Я
не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я
заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет
геополитическое значение", – подчеркнул Порошенко.По его словам,
позиция России, которая заявляет о своем намерении не платить
Украине, является слабой. Президент убежден, что РФ последним
кризисом пыталась добиться того, чтобы Украина нарушила свои
обязательства по транзиту газа в ЕС. Однако после инициативs
"Нафтогаза" "Прикрути" украинцы снизили потребление газа на 14%,
при этом транзит газа в страны Европейского союза остался на том же
уровне.По мнению Порошенко, газовый кризис в Украине миновал, и
страна продемонстрировала, что является надежным партнером."Сейчас
посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет
свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям,
Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров,
что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои
обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение
Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя
манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне пожалуйста, кто будет
далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет
поддерживать "Северный поток-2", если Россия пытается продолжать
использовать газ, как инструмент политического давления?", –
подчеркнул украинский президент.
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