|Суд разрешил заочное расследование Курченко
|07.03.2018 19:48
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Курченко с февраля 2014 года находится за пределами УкраиныПечерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дал согласие на проведение специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко.
Сергей Курченко. Фото: korrespondent.net
"Генеральной прокуратурой Украины получено согласие на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, в частности завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в отдельно крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб", - сообщает пресс-центр ГПУ на своей странице в Facebook.
В сообщении сказано, вызванных преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд. грн. По соответствующим фактам ему сообщено о подозрении. Санкция тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Как известно, Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины. В связи с этим он объявлен в розыск. Постановлением следственного судьи ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, что суд применил спецконфискацию к предприятию ООО "Лагуна-Рени" в деле приближенного к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу бизнесмена Сергея Курченко.