В Полтавской области киберполиция ликвидировала деятельность преступной группы, участники которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО и для социально незащищенных лиц присвоила более семи миллионов гривен. Об этом сообщает прес-служба полиции.

Согласно данным правоохранителей, начиная с 2012 года, "благотворители" обманули более полутысячи предпринимателей и агропромышленников с разных областей Украины. Злоумышленников подозревают в совершении 103 эпизодов преступной деятельности

"Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали письмо на официальный ящик электронной почты от фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц.

После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя областной государственной администрации или его заместителя", - говорится в сообщении.

Известно, что таким образом злоумышленники собирали деньги якобы на лечение тяжело больных детей или приобретение им новой одежды и обуви.

"Благодетели" рассчитывали, что никто из предпринимателей не будет испытывать использование денег, выделенных на благотворительность.

Как сообщал svodka.net, на территории Бразилии из грузового самолета авиакомпании Lufthansa были похищены наличные деньги в сумме 5 миллионов долларов.

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