ЧВК "Вагнер" может быть проектом "Мясорубка" для российских наемников первой волны, которые воевали на Донбассе, сказал командир военной компании. Бригада Уткина "хорошо зарекомендовала себя на Донбассе" – командир ЧВК "Вагнер" Фото: EPA После участия в боевых действиях в Сирии в 2013 году на стороне войск президента Сирии Башара Асада подполковнику запаса Дмитрию Уткину поступило предложение от российских властей набирать наемников."Кого-то закрыли, а кому-то сделали такое предложение, от которого невозможно было отказаться. Просто на него карта легла", – сказал один из командиров.Предложение сперва касалось Донбасса: Уткин и другие командиры начали формировать свои бригады для войны в Украине."В 2014 году товарищ Стрелков зашел в Славянск, и куча людей захотела Стрелкову помогать. Пересечь украинскую границу они не могли, потому что на то время граница существовала, и вся организация происходила в Ростове-на-Дону. Арендовали базу, взяли грамотных офицеров спецслужб и минобороны. Первый отряд пошел – "Луна", в июне 2014-го, второй – "Степь". Это были действительно ротно-тактические группы численностью до 250 человек. ЧВК тогда не было, но зарплату платили", – рассказали представители ЧВК.По словам собеседников "Радио Свобода", "группа Вагнера", которую стали так называть по позывному Дмитрия Уткина, зарекомендовала себя хорошо, и ее решили укрупнить. С 2015 года ЧВК активно задействована в войне в Сирии. "Вагнер – вообще жесткий человек, не тюфяк. Он приезжал на позиции под Пальмиру, разделся, у него тут на руке немецкая свастика, наколка. Каска у него с рогами. Он – родновер (родноверы – религиозное движение языческого толка)", – сказал один из командиров ЧВК, отметив, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует, а Уткин – лишь командир бригады, а не первое лицо.Общей цифры потерь у представителей ЧВК нет."В 2015 году из Луганска 60 человек ездили с "вагнерами", двое вернулись. Вот так повезло. Нас ездило 50 человек, у нас двое погибших", – сказал один из командиров, отметив, что в Сирии за несколько лет погибло до 400 россиян.Один из командиров предположил, что ЧВК "Вагнер" создали, чтобы куда-то деть активных российских наемников, которые воевали на востоке Украины."Ходит слух, что "Вагнер" – проект "Мясорубка". Куда девать ополчение с Донбасса? Идиотов первой волны, идейных? Это страшные люди, это катализатор общества, они могут будоражить, как дрожжи. А тут и интересы страны поддерживаются, и дрожжей поменьше остается. Вот такой вариант. Имеет право на жизнь", – сказал представитель ЧВК.Командиры также рассказали, что за трехмесячную командировку наемник ЧВК может заработать до миллиона рублей. В Сирии, по их мнению, они воюют "за Россию, за интерес государства".ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибли более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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