|
ЧВК "Вагнер" может быть проектом "Мясорубка" для российских
наемников первой волны, которые воевали на Донбассе, сказал
командир военной компании. Бригада Уткина "хорошо зарекомендовала
себя на Донбассе" – командир ЧВК "Вагнер" Фото: EPA После
участия в боевых действиях в Сирии в 2013 году на стороне войск
президента Сирии Башара Асада подполковнику запаса Дмитрию Уткину
поступило предложение от российских властей набирать
наемников."Кого-то закрыли, а кому-то сделали такое предложение, от
которого невозможно было отказаться. Просто на него карта
легла", – сказал один из командиров.Предложение сперва
касалось Донбасса: Уткин и другие командиры начали формировать свои
бригады для войны в Украине."В 2014 году товарищ Стрелков зашел в
Славянск, и куча людей захотела Стрелкову помогать. Пересечь
украинскую границу они не могли, потому что на то время граница
существовала, и вся организация происходила в Ростове-на-Дону.
Арендовали базу, взяли грамотных офицеров спецслужб и минобороны.
Первый отряд пошел – "Луна", в июне 2014-го, второй –
"Степь". Это были действительно ротно-тактические группы
численностью до 250 человек. ЧВК тогда не было, но зарплату
платили", – рассказали представители ЧВК.По словам
собеседников "Радио Свобода", "группа Вагнера", которую стали так
называть по позывному Дмитрия Уткина, зарекомендовала себя хорошо,
и ее решили укрупнить. С 2015 года ЧВК активно задействована в
войне в Сирии. "Вагнер – вообще жесткий человек, не тюфяк. Он
приезжал на позиции под Пальмиру, разделся, у него тут на руке
немецкая свастика, наколка. Каска у него с рогами. Он – родновер
(родноверы – религиозное движение языческого толка)", –
сказал один из командиров ЧВК, отметив, что ЧВК "Вагнер" юридически
не существует, а Уткин – лишь командир бригады, а не первое
лицо.Общей цифры потерь у представителей ЧВК нет."В 2015 году из
Луганска 60 человек ездили с "вагнерами", двое вернулись. Вот так
повезло. Нас ездило 50 человек, у нас двое погибших", – сказал
один из командиров, отметив, что в Сирии за несколько лет погибло
до 400 россиян.Один из командиров предположил, что ЧВК "Вагнер"
создали, чтобы куда-то деть активных российских наемников, которые
воевали на востоке Украины."Ходит слух, что "Вагнер" – проект
"Мясорубка". Куда девать ополчение с Донбасса? Идиотов первой
волны, идейных? Это страшные люди, это катализатор общества, они
могут будоражить, как дрожжи. А тут и интересы страны
поддерживаются, и дрожжей поменьше остается. Вот такой вариант.
Имеет право на жизнь", – сказал представитель ЧВК.Командиры также
рассказали, что за трехмесячную командировку наемник ЧВК может
заработать до миллиона рублей. В Сирии, по их мнению, они воюют "за
Россию, за интерес государства".ЧВК "Вагнер" была основана
уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Российское националистическое
издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК
"Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов –
Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения
Ищенко и других.В июне 2017 года США ввели санкции против
военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года агентство Reuters
сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами
которого стали около 100 бойцов армии союзников президента
Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибли
более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были
гражданами РФ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира