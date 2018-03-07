По изъятию "запрещенных книг" Исмагилов отметил, что их могли подбросить сами правоохранители

Об этом Исмагилов сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет " Общественное ".

По изъятию "запрещенных книг" Исмагилов отметил, что их могли подбросить сами правоохранители.

Он напомнил, что ранее похожи обыски прошли в Исламских культурных центрах в Виннице и Сумах. По его словам, за последние 2 года состоялись 4 похожих обыска в украинских городах.

"Это систематически направлена деятельность против организаций мусульман в Украине. Все эти обыски проходили исключительно в центрах и мечетях Духовного управления мусульман Украины "Умма". Все обыски заканчивались одинаково" , - сказал он.

По его словам, во всех случаях правоохранители подбрасывали якобы запрещенную литературу.

Речь идет о 2 книгах - "Отведение сомнений" и "Нарушение единобожия", которые в 2012 году запретил суд Одессы. Книги, по данным правоохранителей "пропагандируют культ насилия и жестокости".

"Мусульмане Украины обеспокоены таким отношением правоохранителей. Никогда не поверил бы, что такое вероятно в Украине. Но это уже 4 обыск, когда было подбрасывание книг в квартирах. Как благочестивый представитель, я обеспокоен и должен заявить о давлении" , - подчеркнул Исмагилов.

Также он представил записи с камер наблюдения во время обысков, которые демонстрируют, по его словам, противоправные действия правоохранителей.

Напомним, вчера, 6 марта, СБУ и прокуратура провели обыски в Исламском культурном центре по ул. Дегтяревская, 25 в Киеве.

По данным СБУ, обыски проводились по поручению органов прокуратуры в рамках уголовного производства, которое они расследуют.