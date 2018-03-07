Полиция проведет служебную проверку по событиям у Рады 3 марта, если прокуратура сочтет это необходимым

Полиция г.Киева предоставила прокуратуре все материалы, на основании которых проводились следственные действия в палаточном городке под зданием Верховной Рады 3 марта; если в действиях правоохранителей будут установлены нарушения, полицейские понесут наказание, сообщил начальник ГУ Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко.

"Прокуратура, которая расследует дело по факту возможного превышения полномочий сотрудниками полиции 3 марта, пока не давала нам требование на служебную проверку. Если таковой будет, то проведем служебную проверку", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Руководитель полиции Киева проинформировал: "Мы предоставляем все материалы, на основании которых проводили следственные мероприятия, информацию о расстановке сил и средств".

"Полиция приняла решение в рамках своей компетенции… Будет дана оценка моим действиям, действиям сотрудников полиции, если будут усмотрены нарушения – не вопрос, будем отвечать", - сказал А.Крищенко.

Также, по его словам, материалы по инциденту с журналистом "Радио свобода", в которого сотрудник полиции брызнул газовым баллончиком, переданы в прокуратуру для расследования.

Что касается непосредственно пострадавших во время событий 3 марта, то, как отметил начальник главка, 13 человек были доставлены в больницу, трое госпитализированы. "До вечера 4 марта двое покинули больницу, а в понедельник в больнице оставался один, так как сказал, что ему некуда идти", - отметил он.

Руководитель полиции Киева обратил внимание на то, что ни один из тех, кто был задержан, не обратился ни в полицию, ни в прокуратуру в связи с фактом возможного унижения правоохранителями в ходе задержания.

"Это была тактика обыска. Не больше. Сотрудники полиции их не унижали, не действовали чрезмерно", - подчеркнул А.Крищенко.

Также он добавил, что информация о якобы подбрасывании полицией гранат не выдерживает никакой критики.

"Параллели, конечно, будут проводить, события Майдана будут накладывать свой отпечаток на действия полиции… Разгон студентов 4 года назад был ночью, это было жесткое месиво. Не было там многомесячного стояния, не было до этого стычек с правоохранителями… Я гораздо шире смотрю на ситуацию, анализирую события с провокациями на протяжении четырех месяцев, то, к чему стремятся наши внешние враги", - добавил А.Крищенко.