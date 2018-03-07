Президент РФ Владимир Путин считает, что ядерная война обернется глобальной катастрофой, но Россия может вступить в нее.

Такое заявление он сделал в интервью в пропагандистком фильме Миропорядок 2018, сообщает .

«Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — сказал Путин.

По словам главы РФ, решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар.

«Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию России. Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить», — добавил он.

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