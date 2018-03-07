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Brexit: Туск предложил Евросоюзу новые принципы отношений с Великобританией
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07.03.2018 20:04
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Евросоюзу стоит после Brexit не "строить стену" с Великобританией,
а принять решение о зоне свободной торговли, считает глава
Европейского совета Дональд Туск. Туск: Мы не хотим строить стену
между ЕС и Великобританией Фото: ЕРА "Мы не хотим строить стену
между ЕС и Великобританией. Напротив, Великобритания будет нашим
ближайшим соседом, и мы хотим остаться друзьями и партнерами и
после Brexit. Близкими партнерами, о чем мы говорили с самого
первого дня после референдума", – написал Туск.Он перечислил
ряд областей, в которых, по его мнению, необходимо тесное
сотрудничество между королевством и ЕС. В частности, речь идет о
борьбе с терроризмом и международной преступностью, исследованиях и
инновациям, образовании и культуре, а также авиасообщение между
Британией и Евросоюзом.Туск предлагает принять решение о свободной
торговле между двумя объектами международных отношений."Фактически,
это будет первая зона свободной торговли в истории, которая
ослабляет экономические связи, а не укрепляет их", – отметил
глава Евросовета.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся
23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев
проголосовало за выход страны из сообщества, 48,1% – хотело
остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из
ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два
года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по
Brexit. 7 декабря завершился первый этап
диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта
2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по
Киеву).Мэй считает возможным перенос даты выхода
страны из Европейского союза "на незначительный срок". Глава
британского правительства рассчитывает заключить торговое
соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным
издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit
на экономику страны показал, что Соединенному Королевству
будет хуже при любом смоделированном сценарии.
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