Евросоюзу стоит после Brexit не "строить стену" с Великобританией, а принять решение о зоне свободной торговли, считает глава Европейского совета Дональд Туск. Туск: Мы не хотим строить стену между ЕС и Великобританией Фото: ЕРА "Мы не хотим строить стену между ЕС и Великобританией. Напротив, Великобритания будет нашим ближайшим соседом, и мы хотим остаться друзьями и партнерами и после Brexit. Близкими партнерами, о чем мы говорили с самого первого дня после референдума", – написал Туск.Он перечислил ряд областей, в которых, по его мнению, необходимо тесное сотрудничество между королевством и ЕС. В частности, речь идет о борьбе с терроризмом и международной преступностью, исследованиях и инновациям, образовании и культуре, а также авиасообщение между Британией и Евросоюзом.Туск предлагает принять решение о свободной торговле между двумя объектами международных отношений."Фактически, это будет первая зона свободной торговли в истории, которая ослабляет экономические связи, а не укрепляет их", – отметил глава Евросовета.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовало за выход страны из сообщества, 48,1% – хотело остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7 декабря завершился первый этап диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).Мэй считает возможным перенос даты выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок". Глава британского правительства рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом смоделированном сценарии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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