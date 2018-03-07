|В Украине начнут процесс ареста имущества "Газпрома"
|07.03.2018 20:04
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Также премьер поручил начать процедуру ареста активов Газпрома по всему мируВ правительстве начали процесс описи и ареста имущества российского Газпрома в Украине, в связи с решением Стокгольмского арбитража и решением антимонопольных органов Украины.
Фото: ТАСС
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.
"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Также премьер поручил начать процедуру ареста активов Газпрома по всему миру.
Он отметил, что Газпром должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов.
В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украину в размере почти 86 млрд грн.
За год - через пеню - сумма удвоилась. В целом речь идет о взыскании с Газпрома в доход общего фонда Государственного бюджета Украины 171931854 000,00 грн.
В активы, которые правительство планирует арестовать попало имущество компаний Газпром сбыт Украина и Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".
Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $2,56 млрд Украине. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.
"Газпром" официально направил сообщение в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.