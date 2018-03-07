Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с Газпрома по вердикту арбитраж

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству юстиции Украины активизировать действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома" по вердикту Стокгольмского арбитража, а также по решениям украинских судов.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража, а также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решений украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с Министром юстиции Украины Павлом Петренко", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина в четверг.

В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

6 марта "Газпром" сообщил, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите жалоба будет подана до конца марта 2018 года

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что жалоба может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.

"У "Газпрома" есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. "Газпром", по-прежнему, должен "Нафтогазу" $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно", - отметили в пресс-службе НАК.

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