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Лацио - Динамо: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
07.03.2018 20:09
Лацио — Динамо: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

Киевское «Динамо» сыграет с «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок пятой команды Италии против вице-чемпиона Украины пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 8 марта, информирует svodka.net.

Начало встречи в 22:05.

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру «бело-синих» покажут каналы «Украина» и «Футбол 2».

Ответная встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» через неделю — 15 марта.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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