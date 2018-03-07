ExxonMobil намерена увеличить прибыль на 135% к 2025 году

Крупнейшая публичная нефтегазовая компания США и мира Exxon Mobil Corp. рассчитывает увеличить чистую прибыль на 135% к 2025 году благодаря росту добычи на месторождении Permian и при сохранении цен на нефть на текущем уровне, сообщается в презентации компании для инвесторов.

По итогам 2017 года прибыль ExxonMobil достигла $19,7 млрд.

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Компания планирует за семь лет увеличить добычу сланцевой нефти на месторождении Permian, расположенном в штатах Техас и Нью-Мексико, в пять раз.

При этом ExxonMobil фиксировала сокращение добычи в пять из последних шести лет.

Акции дешевеют в начале торгов в Нью-Йорке на 1,4%, за последний год капитализация снизилась на 8%, до $322,8 млрд.