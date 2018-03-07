После очередного газового кризиса, инициированного Россией, Украина показала Европейскому союзу, что является надежным партнером, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко встретился с журналистами украинских телеканалов Фото: president.gov.ua "У меня нет никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение", – подчеркнул Порошенко.По его словам, позиция России, которая заявляет о своем намерении не платить Украине, является слабой. Президент убежден, что РФ последним кризисом пыталась добиться того, чтобы Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС. Однако после инициативы "Нафтогазу" #Прикрути украинцы снизили потребление газа на 14%, при этом транзит газа в страны Европейского союза остался на том же уровне.По мнению Порошенко, газовый кризис в Украине миновал, и страна продемонстрировала, что является надежным партнером."На сегодняшний день ключевой итог нашей победы заключается не только и не столько в деньгах. Ключевой результат заключается в том, насколько была объединена нация... Кризис преодолен, и мы в нем победили. Я вас спасибо за это", – подчеркнул президент.Он добавил, что Россия продолжает использовать газ в качестве инструмента политического шантажа."Посмотрите, как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина, которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне, пожалуйста: кто будет далее доверять России как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток – 2", если Россия пытается продолжать использовать газ как инструмент политического давления?" – подчеркнул украинский президент.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил вчера, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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