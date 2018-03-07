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Порошенко о решении Стокгольмского арбитража: У меня нет никакого сомнения, что Украина получит все до копейки
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07.03.2018 20:12
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После очередного газового кризиса, инициированного Россией, Украина
показала Европейскому союзу, что является надежным партнером,
заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко встретился с
журналистами украинских телеканалов Фото: president.gov.ua "У меня
нет никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я
заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет
геополитическое значение", – подчеркнул Порошенко.По его
словам, позиция России, которая заявляет о своем намерении не
платить Украине, является слабой. Президент убежден, что РФ
последним кризисом пыталась добиться того, чтобы
Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС.
Однако после инициативы "Нафтогазу" #Прикрути украинцы снизили
потребление газа на 14%, при этом транзит газа в страны
Европейского союза остался на том же уровне.По мнению Порошенко,
газовый кризис в Украине миновал, и страна продемонстрировала, что
является надежным партнером."На сегодняшний день ключевой итог
нашей победы заключается не только и не столько в деньгах. Ключевой
результат заключается в том, насколько была объединена нация...
Кризис преодолен, и мы в нем победили. Я вас спасибо за
это", – подчеркнул президент.Он добавил, что Россия продолжает
использовать газ в качестве инструмента политического
шантажа."Посмотрите, как реагирует мир. Украина, которая полностью
выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим
обязанностям, Украина, которая заранее предупредила всех
европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все, чтобы
выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась
выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в
привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне,
пожалуйста: кто будет далее доверять России как надежному
газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток – 2", если
Россия пытается продолжать использовать газ как инструмент
политического давления?" – подчеркнул украинский президент.28
февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск
"Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах
транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По
результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром"
должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало
известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України"
в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В
российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей
Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру
расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через
Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных
стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал
акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель
председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил вчера,
что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже
обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет
подана до конца марта.
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