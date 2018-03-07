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Директора госпредприятия "Киевоблстройинвест" задержали на взятке в 330 тыс грн
07.03.2018 20:12
Директора госпредприятия "Киевоблстройинвест" задержали на взятке в 330 тыс грн
Чиновник требовал "откат" за решение вопроса о перечислении средств на строительство детсада
В среду, 7 марта, правоохранители Киева задержали начальника государственного предприятия Киевской областной государственной администрации "Киевоблстройинвест", подозреваемого в получении неправомерной выгоды.
Директора госпредприятия "Киевоблстройинвест" задержали на взятке в 330 тыс грн Фото: depositphotos

"Установлено, что руководитель госпредприятия требовал от представителя строительной компании "откат" в сумме 330 тыс. гривен ($12,2 тыс.) за решение вопроса о перечислении денежных средств за действительно выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области", - сообщает сайт столичной прокуратуры.

Отмечается, что директора ГП задержали "на горячем" во время получения всей суммы взятки.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что руководителя отдела управления Госслужбы Украины по безопасности на транспорте во Львовской области задержали вместе с мужем во время получения взятки в размере тысячи долларов.

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