Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что ремонт 44 мостов по всей территории Украины будет проведет до конца 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина .

Согласно его словам, в первую очередь будут отремонтированы мосты в аварийном состоянии.

"В целом, мы планируем в 2018 году отремонтировать 44 моста. Конечно, необходимо больше. Стараемся исправлять мосты, которые находятся в самом плохом состоянии", - заявил Новак.

Также, он отметил, что на данный момент продолжаются переговоры с китайской CRBC о строительстве нового моста в Кременчуге.

Новак подчеркнул, что этот процесс сдерживается фактором отсутствия соглашения между правительством Украины и Китая. Он добавил, что без документе о соглашении продолжать вести переговоры будет сложно.

Как сообщал svodka.net, под Воздухофлотским мостом в Киеве застрял грузовой автомобиль, который перевозил рекламные баннеры.

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