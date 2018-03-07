6 марта в Доме футбола состоялась встреча президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко с руководителями, активистами и участниками общественных организаций, представляющих интересы ветеранов АТО, из разных областей страны, передает со ссылкой на .

В большинстве своем это были непосредственные участники боевых действий, практически у каждого из них есть боевые награды. К примеру, в приехал глава Объединения воинов АТО Хмельницкой области Сергей Чиж, а также председатель Объединения "Крылья АТО" при Львовском городском совете Юрий Руденко.

На встрече также присутствовали прежний координатор батальона имени генерала Кульчицкого, народный депутат Андрей Антоныщак, прежний командир полка "Днепр-1", народный депутат Юрий Береза, вице-президент , куратор национальной сборной Украины между ветеранов Олег Собуцкий, заслуженный тренер Украины, руководитель Комитета национальных сборных команд , а также основатель волонтерской группы "Добровоз" Алексей Мочанов.

В ходе беседы участники собрания обсудили ключевые вопросы организации футбольных соревнований, в которых участвуют военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и ветераны АТО. Таких турниров в Украине проводится несколько, в том числе, к примеру, и Федерацией футбола участников АТО. приняла решение объединить их в один масштабный проект и оказать помощь в его организации на всеукраинском уровне, предложив проводить Открытый чемпионат Героев АТО.

"Главное для всех нас это единство и взаимопонимание. Нельзя поддаваться на провокации и конфликтовать в угоду нашему общему врагу внешнему агрессору. с самого начала боевых действий на Донбассе понимала важность оказания помощи нашим военным и всячески поддерживала и поддерживает любые инициативы, способствующие социальной реабилитации героев АТО. Мы всегда с большой радостью помогаем в организации турниров, в которых участвуют защитники Украины, инициируем проекты, направленные на оказание помощи военным госпиталям, а также поддержку детей героев АТО, и готовы развивать такое сотрудничество", сказал Андрей Павелко.

Для большей эффективности президент предложил сформировать совместную рабочую группу, куда войдут представители руководства и лидеры общественных организаций участников АТО. "Предлагаю на протяжении следующей недели участникам группы наработать общие идеи относительно формата будущих соревнований и новых проектов, направленных на социальную и психологическую поддержку наших героев. Со стороны мы гарантируем полнейшую поддержку этим предложениям", сказал Андрей Павелко.

Куратором совместной рабочей группы был избран вице-президент Олег Собуцкий, пообещавший провести новый сезон футбольных соревнований между военнослужащих, правоохранителей и героев АТО на самом высоком уровне. "Мы сделаем все, что нужно, чтобы участники Открытого чемпионата Героев АТО были обеспечены всем необходимым для выступления на соревнованиях -- формой, мячами, судейством и общей организационной поддержкой ", подчеркнул Собуцкий.

В свою очередь известный волонтер Алексей Мочанов призвал героев АТО не поддаваться на провокации псевдоактивистов, которые пытаются использовать их в политических целях. "К сожалению, в последнее время участники АТО часто оказываются по разные стороны баррикад в различных политических и корпоративных конфликтах. Нам важно уберечь ребят от таких историй и занять социальной реабилитацией, а не политикой", подчеркнул Мочанов.

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