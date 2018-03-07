Капитан Госпогранслужбы вместе с местным жителем систематически
сбывали наркотики, в том числе военнослужащим, сообщили в СБУ. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке СБУ задержала
офицера пограничной службы за сбыт синтетических наркотиков и
психотропных веществ Фото: Служба безпеки України / Facebook
Капитан Госпогранслужбы вместе с местным жителем систематически
сбывали наркотики в областном центре, в том числе зафиксированы
факты продажи амфетамина военнослужащим, заявили в
спецслужбе.Пограничника задержали в спальном районе города во время
продажи психотропного вещества. Его сообщника задержали по месту
жительства.Во время обысков в домах подозреваемых изъяли около 100
г амфетамина и более 3 кг марихуаны, а также специальное
оборудование для изготовления психотропных веществ.Открыто
уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (производство или сбыт
наркотиков) Уголовного кодекса Украины.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2089662641263730
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