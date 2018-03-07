|Глава МИД Германии Габриэль не сохранит должность в новом правительстве, - СМИ
|07.03.2018 20:20
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На должность претендуют три политикаИздание Bild сообщает, что нынешний глава МИД Германии Зигмар Габриэль не останется во главе министерства в новом немецком правительстве.
Фото: ap.org
Как пишет издание, маловероятно, что Габриэль сохранит должность - несмотря на то, что политик является самым популярным членом Социал-демокартичнои партии между избирателей.
Как известно, должность министра иностранных дел в следующем немецком правительстве сохранена по квоте социал-демократов. Партия до сих официально не объявила своих кандидатов в правительство.
Среди возможных претендентов на эту должность СМИ называют нынешнего министра юстиции Гайко Мааса, министра по делам семьи Катарину Барли и вице-президента Бундестага Томаса Опперманна.
Напомним, большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на создание их политической силой так называемой "большой коалиции" с консервативным блоком ХДС/ХСС. Результаты голосования немецких социал-демократов поздравила также и канцлер Меркель, которая отметила, что с нетерпением ждет дальнейшее сотрудничество в рамках коалиции "на благо страны".