В январе 2018 года средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети размера минимальной заработной платы (3 723 грн).

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН, информирует svodka.net.

“Среднесписочная численность безработных, получавших пособие по безработице в январе 2018 года, составляла 296 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети законодательно определенного размера минимальной заработной платы (3 723 грн)”, — сказано в сообщении.

При этом, количество зарегистрированных безработных на конец января 2018 года составляло 378,9 тыс. человек, 82,1% которых получали пособие по безработице.

Более половины (52,1%) от общего количества безработных составляли женщины.

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“Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец января 2018 составил 1,4% населения трудоспособного возраста, в сельской местности — 2,3%, в городских поселениях — 1,1%”, — уточнили Госстатистики.

Также отмечается, что в общем количестве вакансий каждая четвертая была в перерабатывающей промышленности, каждая шестая — в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, каждая девятая — в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.

По профессиональным группам наибольшее количество вакансий на конец января 2018 наблюдалась среди:

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квалифицированных рабочих с инструментом (23,5% от общего количества заявленных вакансий);

рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (17,3%).

Наименьшее количество вакансий было среди:

квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства (1,2%);

технических служащих (4,1%).

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