|Сколько получают украинские безработные
|07.03.2018 20:25
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В январе 2018 года средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети размера минимальной заработной платы (3 723 грн).
Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН, информирует svodka.net.
“Среднесписочная численность безработных, получавших пособие по безработице в январе 2018 года, составляла 296 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице составил 2 483 грн, или две трети законодательно определенного размера минимальной заработной платы (3 723 грн)”, — сказано в сообщении.
При этом, количество зарегистрированных безработных на конец января 2018 года составляло 378,9 тыс. человек, 82,1% которых получали пособие по безработице.
Более половины (52,1%) от общего количества безработных составляли женщины.
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“Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец января 2018 составил 1,4% населения трудоспособного возраста, в сельской местности — 2,3%, в городских поселениях — 1,1%”, — уточнили Госстатистики.
Также отмечается, что в общем количестве вакансий каждая четвертая была в перерабатывающей промышленности, каждая шестая — в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, каждая девятая — в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.
По профессиональным группам наибольшее количество вакансий на конец января 2018 наблюдалась среди:
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квалифицированных рабочих с инструментом (23,5% от общего
количества заявленных вакансий);
квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств,
рыборазведения и рыболовства (1,2%);