Вопрос недопущения строительства "Северного потока-2" – это вопрос энергетической безопасности Европы, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко заявил, что будет поднимать проблему строительства "Северного потока-2" в Германии Фото: president.gov.ua "Украина является полноценным членом Энергетического сообщества. Мы стараемся делать все возможное, в том числе и принимаем участие в судебных процессах, где мы вместе с Польшей участвуем, для демонстрации юридических аргументов невозможности строительства "Северного потока-2", – отметил президент.Он добавил, что будет поднимать этот вопрос в Германии, куда поедет в ближайшие недели.Порошенко подчеркнул, что в вопросе строительства Россией нового газопровода с Украиной солидарны многие европейские страны."На сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента, крупнейшего рынка в мире. Если кто-то считает безопасностью, чтобы Россия имела более 50% поставок газа и в любое время могла его перекрыть... я думаю, что понимание шаг за шагом, день за днем к европейцам приходит", – убежден президент.Он добавил, что с оптимизмом относится к вопросу скоординированности позиции по строительству "Северного потока-2".Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды, писала "Немецкая волна". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС нет единодушного согласия относительно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2".17 февраля 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй очереди "Северного потока" длиной 1200 км планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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