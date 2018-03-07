Если данные подтвердятся, ей будет запрещен въезд в страну на три года

Об этом заявил помощник главы пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "112 Украина" .

"Мы видели эту информацию, приняли ее к сведению, по своим истокам проводим проверку и консультируемся с другими правоохранительными органами" , - заявил он.

Слободян подчеркнул, что если информация подтвердится и Собчак действительно пересекала украинскую границу через временно нефункционирующие из-за оккупации полуострова пункты пропуска, и снова приедет в Украину, пограничная служба применит соответствующие нормы украинского законодательства.

Действующие законы предусматривают, что лица, которые незаконно посещали Крым, не допускаются на территорию страны и получают запрет на въезд на три года.

Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины .