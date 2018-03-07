Житомирский облсовет проголосовал за использование флага ОУН на территории области

Во время заседания сессии Житомирского областного совета депутаты утвердили порядок использования флага национальной освободительной борьбы украинского народа (революционного красно-черного флага ОУН) на территории Житомирской области.

"В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, революционного флага ОУН в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев", - сообщает в среду пресс-служба облсовета.

В информации отмечается, что перечень дат состоит из шести пунктов: - 1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры, - 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, - Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев, - 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины, - 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА, - 21 ноября - День Достоинства и Свободы.

"В знак памяти Героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН поднимать в траурном оформлении - в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента", - говорится в сообщении.

Депутаты также облсовета рекомендуют руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений Житомирщины вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в указанные дни.