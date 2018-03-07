Россия - страна-аутсайдер на ближайшие 40 лет?

Россия в ближайшие 40 лет станет единственной крупной развивающейся экономикой, которая увеличит свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни. Такой неутешительный прогноз дает Организация стран экономического сотрудничества и развития в предварительной версии доклада "Долгосрочные перспективы: сценарии - 2060".

Остановить произвол АСВ: людей через суды лишают своих «кровных»

Противостояние между вкладчиками банков, у которых ЦБ отозвал лицензию, и Агентством по страхованию вкладов набирает обороты. Среди тех, кого АСВ обязывает через суды вернуть свои «кровные», граждане с ограниченными возможностями, старики и инвалиды. Не только вкладчики, журналисты и эксперты протестуют против произвола чиновников, уже появились и политики, которые требуют от АСВ прекратить судебные преследования законопослушных граждан.

Гниль «элиты»: 58% российских миллионеров имеют двойное гражданство

Пока обычные граждане пытаются уберечь свои накопления и не стать жертвами произвола чиновников, богачи увеличивают состояния и бегут из страны. Число российских граждан с состоянием от $5 млн за год выросло на 27% — до 38 тысяч 100 человек. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе о распределении благосостояния в мире - World Wealth Report.

Правительство Медведева спешит протолкнуть очередную «новеллу Кудрина»

Пока богачи пытаются получить двойное гражданство или вообще покинуть пределы России, обычным людям правительство пытается навязать очередную «новеллу Кудрина». На этот раз речь идет о строительстве жилья, которое будет обеспечено несуществующим ростом доходов населения.

Новая газовая война: скудоумие Украины доведет ее до банкротства

Противоборство между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» привело к окончательной деградации мыслительного аппарата киевского режима. После того, как российская газовая компания отказалась от спонсирования Украины, соседнее государство, бравируя политическими реляциями о независимости от поставок из России, приступила к покупке европейского газа, который в четыре раза дороже продукции «Газпрома».

Минэнерго обозначило ключевые угрозы для ТЭК России

Министерство энергетики России подготовило проект Доктрины энергетической безопасности страны, в котором обозначены главные угрозы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Обсуждаем эту ключевую тему с президентом Союза нефтегазопромышленников России Геннадием Шмалем.

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