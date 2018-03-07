Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии в британской полиции назвали попыткой двойного
убийства. В полиции заявили, что Скрипаля и его дочь отравили
умышленно Фото: ЕРА Роули не уточнил, с помощью какого вещества
была осуществлена попытка убийства. Он рассказал, что полицейский,
который первым прибыл на место покушения, находится в тяжелом
состоянии в больнице.Полицейский добавил, что нет свидетельств
широкого распространения отравляющего вещества на окружающих.
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