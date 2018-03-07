|Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа из "Газпрома"
|07.03.2018 20:36
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Премьер отметил, что позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательнойПремьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству юстиции Украины активизировать действия по взысканию штрафа с российского "Газпрома" по вердикта Стокгольмского арбитража, а также по решениям украинских судов.
Фото: unian.ua
"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража, а также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решений украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с Министром юстиции Украины Павлом Петренко", - отмечает Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.
Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украине. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.
После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта.
НАК "Нафтогаз Украины" призвал украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки.
Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.
В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил, что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.
В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками природного газа стабилизировалась.
"Газпром" накануне официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.