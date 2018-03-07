Уфолог показал на видео плазменный шар, который двигался в космосе 2 марта, в 21:30. Феномен удалось сфотографировать с помощью камеры Canon PowerShot с телескопом Celestron 130 с окуляром 18 мм.

В коротком кадре показан удивительный объект выглядит как прозрачная плазменный шар с существом или инопланетянином, находящихся внутри мяча. Подобные сферы ученые фиксируют не первый раз, но природу их происхождения пока объяснить не могут, информирует svodka.net.

Ранее сообщалось, что британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что было до Большого взрыва и появления Вселенной. «Ничего не было», — сказал Хокинг. Сославшись на общую теорию относительности Эйнштейна, он пояснил, что, согласно ей, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под воздействием массы и энергии. Он пояснил, что придерживается евклидова подхода к квантовой гравитации. По его словам, они с американским физиком Джеймсом Хартли сформулировали допущение об отсутствии границ, согласно которому граничное условие Вселенной в том, что у нее отсутствуют границы.

Таким образом, по словам Хокинга, начало Вселенной можно представить в виде Южного полюса Земли — как точку, в которой действуют обычные законы физики.

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