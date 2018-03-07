Как говорится в заявлении, по самолету был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в сотне метров от земли

Об этом говорится в заявлении "Джейш аль-Ислам", которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, сообщает в среду " Медуза ".

Как говорится в заявлении, по самолету был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в сотне метров от земли.

Уничтожение российского самолета утверждает "Джейш аль-Ислам", стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Минобороны РФ, сообщая 6 марта о катастрофе Ан-26 , подчеркивало, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.

Город Восточная Гута, расположенный неподалеку от Дамаска, в феврале претерпел интенсивного обстрела со стороны правительственных войск, в результате которого, как сообщалось, погибли сотни мирных жителей.

Восточная Гута входит в одну из так называемых зон деэскалации, созданных в Сирии в сентябре 2017 года, мониторинг в ней осуществляет российская военная полиция.

"Джейш аль-Ислам" - одна из группировок, действующих в районе Восточной Гуты.