|В Украине начали описывать и арестовывать имущество и активы «Газпрома»
|07.03.2018 20:55
|
В Украине выполняют приговор Стокгольмского арбитража относительно российской компании «Газпром» — уже начали арестовывать и описывать ее имущество и активы в размере почти 172 млрд грн для перевода денег в фонд Госбюджета. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает .
По решению суда этим делом занимается Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции.
Гройсман подчеркнул, что правительство пытаться достичь главной цели — взыскания с «Газпрома» штрафа и исполнения компанией решения Стокгольмского арбитража.
Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. После этого российский монополист принял решение не осуществлять поставки газа «Нафтогазу» с 1 марта и вернул полученную предоплату.