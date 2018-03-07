Слабые магнитные бури накроют Землю 18, 22 и 26 марта. Также возбужденная магнитосфера не исключена 15, 16, 17 и 21 марта, прогнозируют астрономы.

Ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года. Предыдущие зарегистрировали 19 февраля и 15 января, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, информирует svodka.net.

Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня один по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах. Также они могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

При этом на высоких широтах от 60 градусов можно наблюдать полярные сияния.

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