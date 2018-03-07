В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что первый вопрос, который задают во время проверки на полиграфе, касается гражданства. Матиос: Есть компетентные службы, пусть разбираются Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Во время конкурса в ГБР именно на полиграфе было установлено, что из 19 человек, претендовавших на должности руководителей Бюро, двое имели карты иностранных государств. Румынии и Польши", – сказал прокурор.Он не стал называть фамилии, аргументировав это возможным судебным преследованием."Есть компетентные службы, пусть разбираются. У нас двоякое законодательство относительно "карты поляка" и "карты румына". И в части двойного гражданства. Но если у того, кто подает кандидатуру в руководители органа, имеющего права расследовать производства в отношении президента, НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – ), всех правоохранителей, органов исполнительной власти, включая премьер-министра, есть "карта поляка" с правом постоянного проживания за рубежом – это же нонсенс!" – считает Матиос.По его словам, сам он "проверок прошел больше, чем кто бы то ни было"."В том числе, единственным из всех руководителей правоохранительных органов, моего и высшего уровней, несколько раз прошел полиграф. ...Я сознательно номинировался на должность одного из руководителей НАБУ. Не выиграл этот конкурс. Шел в ГБР. Тоже не проголосовала комиссия. Но я сделал то, что требовал закон: прошел полиграф, ответил на все вопросы", – заявил прокурор.Матиос отметил, что при проверке на полиграфе вопрос о гражданстве – первый.Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Госбюро расследований, Ольгу Варченко – первым заместителем главы ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро.В феврале 2018 года Труба отмечал, что претенденты на должности в ГБР должны пройти проверку на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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