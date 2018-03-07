Центральная избирательная комиссия России отказалась выдать аккредитацию на выборы президента наблюдателям от издания "Левиафан", созданного Фондом борьбы с коррупцией, сообщил оппозиционный политик Алексей Навальный. Навальный заявил, что ЦИК РФ не дает доступ на выборы независимым наблюдателям Фото: ЕРА Политик отметил, что грамотные и активные наблюдатели обычно находятся на избирательных участках не от кандидатов, а от СМИ. Однако ЦИК уже отказал в аккредитации изданию "Молния", которое выставило больше только наблюдателей на предыдущих выборах, а также наблюдателям от издания "Левиафан", созданного Фондом борьбы с коррупцией."Левиафан" вообще лишен регистрации по суду, и запись об этом есть в реестре Роскомнадзора... 4500 наблюдателей остаются без направлений. Понятное дело, что мы ни о каком суде знать не знали. Никто нас не уведомлял, не вызывал. Еще несколько дней назад (мы это мониторим) в реестре Роскомнадзора "Левиафан" был как действующее СМИ", – подчеркнул он.По мнению Навального, власти готовят вбросы, чтобы "повысить" явку избирателей на выборы.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом Центризбиркома допускать его на выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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