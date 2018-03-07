Примерно один раз в столетие Россия серьёзно сталкивается с западными державами

После выхода из средневековья, первая такая проба пришлась на Смутное время российского государства (начало 17 века), и очень удачная вышла проба для завоевателей : поляки захватили Москву и около двух лет её удерживали, но... кончили всё равно плохо.

В полном отсутствии высшей действующей легитимной власти народ сам собрал ополчение и изгнал интервентов (1612). Гражданин Минин и правитель Пожарский спасли страну и скромно отошли в сторону : принимай власть, элита!

Элита, надо признаться, не подкачала. Вновь избранные Романовы умиротворили Польшу со Швецией, заставив признать в новых договорах своё право управлять Россией. Спустя один регулярный период, они ещё раз в локальной области образумили поляков и завладели Левобережной Украиной. Добро!

В начале 18 века Пётр Первый схлестнулся с сильнейшей армией Европы, шведами, воевал два десятилетия и вернул России её природные балтийские владения. Сам стал императором, и страну сделал Империей. Зачёт и респект!

Опять проходит век, снова всеевропейская заваруха с нашим участием. 1812 год, Наполеон в Москве, Наполеон уходит, Наполеон проигрывает. Александр Павлович вступает в Париж и рисует новые европейские границы на Венском конгрессе. Запад ловит кайф от северных стабильных установок. Но всё проходит, как известно. Водоразделом служит усмирение Николаем Павловичем революции в Венгрии (1848-1849). "Варвары не должны рулить Европой!"

Сам Николай I признавался в :

С этого момента габсбургская держава стояла прочно на ногах; свое «политическое выздоровление», как писала реакционная пресса, она вскоре использовала против той же России. Николай понял это довольно поздно — только в 1854 г., — когда вполне ясно стала обозначаться враждебная позиция Австрии. Разговаривая с генерал-адъютантом графом Ржевуским, польским уроженцем, Николай спросил его: «Кто из польских королей, по твоему мнению, был самым глупым?.. Я тебе скажу, — продолжал он, — что самый глупый польский король был Ян Собесский, потому что он освободил Вену от турок. А самый глупый из русских государей — я, потому что я помог австрийцам подавить венгерский мятеж». Свою политическую ошибку Николай понял лишь тогда, когда уже ничего нельзя было исправить.

Поражение в Крымской войне (1853-1856) служит жесточайшим уроком России. Черноморский флот потерян для неё на долгие годы. Время собирать камни... Полвека передышки и саморазрушения самодержавной власти.

Первая мировая война и последующая интервенция Антанты (1914-1920) происходят на фоне распада Российской Империи. Переформат полный, но страна буквально чудом консолидируется на новом уровне и с новой властью.

Вторая мировая война не вписывается ни в какие исторические рамки, это целиком импровизация Гитлера. Запад не сумел договориться с ним по каким-то неясным причинам, вчистую проиграл первый этап (1939-1941) и был вынужден создать антигитлеровскую коалицию с Советским Союзом, всё время подставляя его с открытием второго фронта. Фашизм в общем оказался непредсказуемой формацией, англосаксы тогда ещё, в конце 1930-х, тупо лоханулись. А Россия не может быть идейным союзником Европы по определению, не может и всё тут!

Сразу же по окончании войны Запад старается исправить свою величайшую ошибку и планирует реванш — ядерную бомбардировку СССР, назначая её на 1957 год. Это то же самое, что хотели сделать буржуины с большевиками в гражданскую, поколение назад, и опять — неудача, не решились на полномасштабную войну с огромным риском проиграть. Толком подумавши, сменили тактику на мягкую силу — и победили уже в следующем поколении, не без активной помощи высокопоставленных коммунистических предателей!

Помните? 1957 — первый спутник... 1993 — первый ваучер...

Президент Борис Ельцин, расстрел парламента из танков, созыв Госдумы, новая Конституция России (действующая)...

Оказалось, не добили либералы Россию. Всего через семь лет восстанавливается новым президентом-преемником практически советский гимн... начинает возрождаться российская армия... Россия встревает в новый мировой порядок, пытается диктовать какие-то свои условия... Мюнхенская речь... Война 08.08.08... Крым... Сирия...

Что прикажете делать демократическому вымирающему Западу? Поднять кверху лапы не даёт цивилизационная гордость, обида за европейскую мультикультурку. Крошка Цахес ещё не згинел, ще не вмер!

Итак, мой прогноз : серьёзный военный конфликт между обозначенными сторонами в районе 2025-2028 гг. Уже после формального ухода нынешнего президента России. Раньше сунуться не посмеют? При жизни Сталина таких попыток англосаксы не делали, обоснованно дрейфили...

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