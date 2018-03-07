Причина проста до боли – он развалился.

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Как известно, вчера на сирийской авиабазе Хмеймим теорему о “тяжелее воздуха” успешно доказал военный транспортник ВКС РФ Ан-26, а сегодня стало известно ещё об одном подобном событии, на этот раз касающемся высоких, беспилотных технологий.

Так, не имеющий аналогов в мире российский БПЛА “Сова”, согласно заявленным ТТХ способный осуществлять разведывательную деятельность на высоте до 20 км и питающий свои энергосистемы за счет солнечных батарей, провалил испытания. Причина проста до боли – он развалился.

По предварительной информации БПЛА попал в зону действия турбулентности, и суперклей не помог чуду техники справиться с природным явлением. В итоге части от БПЛА, раскиданные на десятки километров, так до сих пор и не смогли собрать воедино.

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Конечно, я понимаю, что лавры RQ-4 Global Hawk, регулярно просматривающего границы РФ с территории Украины, не дают кое-кому спокойно спать. Но, даже в бессонные ночи следует понимать, что рожденным ползать – небо неподвластно.

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