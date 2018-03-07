Генеральная прокуратура Украины ходатайствовала о специальном досудебном расследовании в отношении беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, Печерский суд удовлетворил ходатайство. Курченко уже сообщили о подозрении Фото: Serhiy Kurchenko / Facebook "Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено согласие на осуществление специального досудебного расследования в отношении Курченко", – написала Сарган. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1867079193365596 Так, Генпрокуратура может осуществлять специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений.Сарган напомнила, что он подозревается в завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики, в уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем, и организации фиктивного предпринимательства."По соответствующим фактам Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет", – говорится в сообщении.Во времена президентства Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что Курченко получил гражданство РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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