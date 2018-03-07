В Шанхае маленький мальчик заблокировал iPhone своей матери на срок в 47 лет.

Родительница оставила своего сына с гаджетом одного, отвлекшись на дела. Она думала, что при помощи смартфона дитя будет смотреть образовательные видеоролики. Однако что-то пошло не так, и мальчику было предложено ввести пароль для разблокировки устройства. Он часто вводил неверную последовательность цифр. В результате время, после которого цифровой код можно ввести опять, накопилось до 47 лет, информирует svodka.net.

Мать попыталась отремонтировать заблокированный iPhone у мастера. Но тот заявил, что ничего нельзя сделать, и в его практике встречались случаи, когда телефоны был заблокированы на 80 лет.

Теперь китаянка размышляет, выбросить ли ей ставший бесполезным смартфон или отдать его для разблокировки спустя 47 лет своим внукам со словами: «Это была ошибка вашего отца».

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