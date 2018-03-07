Подозрения двум задержанным 3 марта у Верховной Рады предъявлены по статьям Уголовного кодекса "угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа" и "хулиганство". В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения, сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. Крищенко анонсировал проведение экспертизы ДНК, чтобы выяснить, кто держал в руках найденные гранаты Фото: mvs.gov.ua Он заявил, что еще один из задержанных был в розыске, а в отношении второго была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с событиями под Шевченковским райсудом Киева, где был ранен полицейский.Подозрения предъявлены по статьям Уголовного кодекса "угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа" и "хулиганство". В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.Кроме того, Крищенко заявил, что действия правоохранителей были санкционированы судом, и если бы те, кто находился в палатках, не оказывали активного сопротивления проведению обысков, не было бы и задержаний."Сначала это был мирный протест, потом – марши, и с нашей стороны не было никаких вопросов. Но потом начались провокации. И попытка захвата Октябрьского дворца была не первой ласточкой… Под Радой были провокации, появились элементы фортификационных сооружений, чтобы ограничить доступ граждан, потом – провокации под Администрацией Президента, ранение полицейского под Шевченковским судом после заседания по мэру Одессы, попытка зажечь шины у стен парламента… Мы задерживали людей с оружием и ножами. Это все организовано одними и теми же людьми", – подчеркнул Крищенко.Он напомнил, что партия "Рух нових сил" заявила о выходе из акции протеста, "и под Радой образовалось не понятно что".Говоря о найденных в палаточном городке гранатах, Крищенко анонсировал проведение экспертизы ДНК – чтобы выяснить, "кто держал их в руках".Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих. Некоторых активистов, перед тем как отправить в отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала генерального прокурора Юрия Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности, по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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