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Крищенко заявил, что двум задержанным 3 марта у Верховной Рады сообщили о подозрении
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07.03.2018 21:22
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Подозрения двум задержанным 3 марта у Верховной Рады предъявлены по
статьям Уголовного кодекса "угроза или насилие в отношении
сотрудника правоохранительного органа" и "хулиганство". В ближайшее
время подозреваемым будет избрана мера пресечения, сообщил глава
Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. Крищенко анонсировал
проведение экспертизы ДНК, чтобы выяснить, кто держал в руках
найденные гранаты Фото: mvs.gov.ua Он заявил, что еще один из
задержанных был в розыске, а в отношении второго была избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста в связи с событиями под
Шевченковским райсудом Киева, где был ранен полицейский.Подозрения
предъявлены по статьям Уголовного кодекса "угроза или насилие в
отношении сотрудника правоохранительного органа" и "хулиганство". В
ближайшее время подозреваемым будет избрана мера
пресечения.Кроме того, Крищенко заявил, что действия
правоохранителей были санкционированы судом, и если бы те, кто
находился в палатках, не оказывали активного сопротивления
проведению обысков, не было бы и задержаний."Сначала это был мирный
протест, потом – марши, и с нашей стороны не было никаких вопросов.
Но потом начались провокации. И попытка захвата Октябрьского дворца
была не первой ласточкой… Под Радой были провокации, появились
элементы фортификационных сооружений, чтобы ограничить доступ
граждан, потом – провокации под Администрацией Президента, ранение
полицейского под Шевченковским судом после заседания по мэру
Одессы, попытка зажечь шины у стен парламента… Мы задерживали людей
с оружием и ножами. Это все организовано одними и теми же
людьми", – подчеркнул Крищенко.Он напомнил, что партия "Рух
нових сил" заявила о выходе из акции протеста, "и под Радой
образовалось не понятно что".Говоря о найденных в палаточном
городке гранатах, Крищенко анонсировал проведение экспертизы
ДНК – чтобы выяснить, "кто держал их в руках".Утром 3 марта
2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли
стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення"
проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В
МВД сообщили о семерых пострадавших
правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих.
Некоторых активистов, перед тем как отправить в
отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же
дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во
время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат
РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители
подчеркнули, что действовали по решению суда в
рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского
дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений
активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия
Лутковская призвала генерального прокурора Юрия
Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности,
по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому
что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их
деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания
Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько
политических партий и общественных движений начали
всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической
реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской
неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных
правилах.
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