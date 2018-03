Источник Defense One сообщает, ссылаясь, в частности, на российские СМИ, что их военные инженеры сильно продвинулись в разработках нового мощного противоспутникового оружия. Российские оборонные компании создали лазер, монтируемый на самолеты нескольких типов и который может поражать американские спутники. В субботнем в сообщении агентства «Интерфакс» цитируется русский военный источник, согласно которому производитель оружия «Алмаз-Антей» завершил работу над неким противоспутниковым комплексом, который включает в себя мобильный лазер и связанный с ним наземный пульт управления. Независимые западные эксперты пока не подтвердили это заявление, тем не менее, согласно нашим источникам (Defense One – очень известный военно-аналитический ресурс США, как-то связанный с Пентагоном) такая российская определенно программа существует. В частности, в апреле прошлого года генеральный директор «Алмаз-Антей» Павел Созинов сказал российскому информационному агентству «РИА Новости», что российское руководство приказало компании разработать оружие, которое могло бы как минимум вмешиваться в электронные компоненты устройств вероятного противника, размещенные на орбите, а как максимум – способное к физическому уничтожению этих устройств. В старой аналогичной программе программе советов был так называемый Beriev A-60 – газовый лазер, установленный внутри сильно измененного грузового самолета Илюшин Ил-76МД. Так же новая разработка, видимо, имеет некоторое сходство с системой образца 1984-го года, в которой использовалась трехступенчатая ракета, запускаемая с модифицированного МиГ-31 и способная сбивать спутники. Однако в данном случае это опять будет лазер, установленный на борту некоего совершенно нового, пока еще никому неизвестного самолета, входящего в широкий противоспутниковый комплекс, где кроме атакующего самолёта будут наземные управляющие и радиолокационные элементы. Сэмюэл Бендтэм, знаток из Центра военно-морской аналитики (Center for Naval Analyses) так прокомментировал эту информацию: «Россия считает, что американские спутники представляют значительную угрозу, когда дело доходит до потенциальной конфронтации, и активно работает над противодействием американским технологиям в космосе, таким как возможные технологии электронной войны, которые могут быть нацелены на сотни километров. Развитие лазерных технологий идет в ногу с продвижением США и Китая в этой области». Должностные лица США все больше обеспокоены русским противоспутниковым оружием. «Согласно нашим оценкам Россия и Китай считают необходимым компенсировать любое военное преимущество США в космосе, рассматривая атаки на наши спутниковые системы как важную часть своей военной доктрины ведения против нас войны», – говорит Дэн Коутс, директор Национальной разведки США, выступая с докладом перед сенаторами. В свою очередь в январе этого года Washington Free Beacon приводил подробный экспертный отчет, согласно которому Россия или Китай в течении десятилетия получат оружие, способное уничтожить все спутники США. Совет по оборонной науке Пентагона предупредил о стратегической уязвимости спутников США, закончив свой доклад такими словами: «Эту реальность следует рассматривать как кризис, который нужно решать немедленно». P.S. Поскольку в средствах пропаганды в США и ЕС, СССР и Россию постоянно сравнивают с Мордором, а русских с орками, толпа на американских форумах, предпочитающая смотреть РТ, а не пропаганду местных СМИ, обсуждая этот материал предлагает Минобороны РФ назвать свою разработку “Оком Саурона” – чтобы пропагандистам США хотя было бы за что зацепиться. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



